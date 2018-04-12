這次換妹妹！ 韓航千金驚爆拿水瓶砸員工

2018-04-12 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕大韓航空「堅果門」主角、韓航千金趙顯娥沉寂多時後，日前剛強勢回歸，擔任子公司社長，她的妹妹趙顯玟竟又傳出拿水瓶砸員工臉部，她今（12）日為此道歉。

《路透》和《法新社》報導，南韓媒體《Maeil Business News》指出，今年36歲的趙顯玟擔任韓航營銷主管，上月在一家廣告公司開會時，因為不滿員工的回答，憤怒地又吼又叫，在員工離開會議室前，還拿水瓶扔向對方。這起事件經各大媒體報導引發網路群情激憤，「整個家族都一團糟」、「趙氏家族─國家恥辱和國際笑話」。

韓航發言人後來澄清，趙顯玟不滿廣告經理的回答，「所以把一瓶水扔在地上，並沒有朝經理的臉上丟」。趙顯玟今日也在臉書表示，「我為自己愚蠢而魯莽的行為道歉」，並說她會在會議上分別向每個人致歉。她說，「在任何情況下，我都不應該這樣做。」

趙顯玟的姊姊趙顯娥，2014年由紐約甘迺迪機場搭機回首爾時，因為空姊將一包夏威夷豆直接拿給她，沒有倒在碟子裡而勃然大怒，不僅攻擊這名空姐，還要求飛機開回登機門，好把座艙長趕下飛機，空姐及座艙長甚至被迫下跪道歉。

「堅果門」事件曾讓趙顯娥受到全球媒體關注，並在南韓引起全國公憤，去年終審，趙獲判有期徒刑10個月，緩刑2年。