攔截土耳其機後墜毀 希臘幻象2000飛行員喪生

2018-04-12 22:52

〔編譯羅綺／綜合報導〕今日希臘空軍一架幻象2000-5戰機在執行攔截土耳其飛機任務後，在返航的途中失事，墜毀於愛琴海東部海域，希臘派出海軍艦艇和直升機前往搜救。

台灣時間晚間8點30分，希臘國防部長帕諾斯卡姆諾斯（Panos Kammenos）發推文表示，「希臘飛行員已進入英雄萬神殿。他為了信仰而墜落，為了維護我們的國家主權和領土完整而奮鬥」，證實該飛行員逝世的消息。

近日希臘和土耳其關係緊張，兩國領空爭議區天天都有模擬空戰，近幾週該空域增加不少巡邏任務。