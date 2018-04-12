5子女幫助單親媽圓夢 法學院畢業感動全美

在5個孩子的支持下，單親媽媽伊夏查普絲終於取得法學院學士學位。（圖片擷自Ieshia Champs臉書）

2018-04-12 22:41

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國德州休士頓一名單親媽媽獨自撫養5名子女，在孩子的支持下念完法學院，近日她在臉書上傳身穿學士服與孩子們的合照，並稱：「沒有這些孩子的幫忙，我絕對做不到」，感動大批網友。

33歲的伊夏查普絲（Ieshia Champs）就讀南德州大學瑟古德馬歇爾法學院（Thurgood Marshall School of Law）畢業，她是名單親媽媽，獨力扶養5名分別從5歲到14歲的孩子。她曾有悲慘的過去，但靠著努力與孩子們的支持，她終於完成念法學院的夢想。

伊夏查普絲來自一個貧窮的家庭，父親早逝、母親染毒，高中時她成了無家可歸的遊民，只能寄住朋友家。有了第一個孩子後，她輟學並踏入職場賺錢養家。

沒多久，一場火災讓伊夏查普絲的家化為烏有，而當時兩個孩子的父親因癌症死亡，同時間懷著身孕的她丟了工作，母親又重病，人生瞬間跌到谷底，甚至有自殺的念頭。

直到2009年她受到教會的牧師夫婦的鼓勵與協助，取得普通教育發展證書（General Educational Development，GED），人生開始有了改變。伊夏查普絲說道：「當時我覺得自己太老了，有那麼多孩子要養，根本不可能念書」，取得GED後，她成功申請進入南德州大學法學院。

取得學位的過程並不容易，伊夏查普絲表示，所幸孩子們給與大力的的支持與幫助，例如：煮飯時拿著小卡片為媽媽複習，有時扮演陪審團，幫助她模擬練習。

其中大兒子大衛（David）承擔許多照顧弟妹的工作，包括準備食物、洗澡等等，是母親不可或缺的得力助手，「常常我要去做的時候，才發現大衛都已經全都搞定了」伊夏查普絲說。

如今伊夏查普絲穿上學士服拍畢業照，5個孩子們紛紛舉著小版子寫著：「我有幫忙」、「我也有」、「我們做到了」，畫面非常溫馨，並在網路上瘋傳。對此伊夏查普絲表示：「當我看到這些照片的時候又哭又笑，心中充滿了感謝」。

大兒子大衛表示，許多人從媽媽的故事中找到希望，但他並不感到驚訝；另一個兒子小傑尼根（Jernigan Jr.）也說：「我知道這啟發了很多人，因為我也是其中之一」。