故布疑陣？ 川普：從沒說過何時會攻打敘利亞

2018-04-12 19:28

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)譴責敘利亞化武攻擊,日前在推特嗆聲「飛彈將至」,觸發中東緊張局勢,引發外界猜測西方國家可能會在短期內展開行動。但川普今(12)日又說,他從沒說過何時會攻打敘利亞。

川普稍早在推特發文,「從沒講過何時會攻擊敘利亞。有可能很快,也可能一點都不快。但無論如何,在我任內,美國在消除伊斯蘭國(IS)區域的表現相當傑出,『感謝美國』去哪了呢?」

俄羅斯週三警告,如果美國空襲敘利亞,其飛彈都將被擊落,甚至連發射地點,都會被摧毀。警告美國攻打敘利亞可能引發大規模衝突。

川普隨後在推特回嗆,「準備好吧!俄羅斯,這些優良、新穎且『聰明』的飛彈即將到來!」似乎表明即將對敘利亞化武攻擊事件進行報復。但週四最新發言又說,他從沒講過何時會攻打敘利亞。

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”