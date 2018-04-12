故布疑陣？ 川普：從沒說過何時會攻打敘利亞

川普稍早在推特發文，說自己「從沒講過何時會攻擊敘利亞。」（路透）

2018-04-12 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）譴責敘利亞化武攻擊，日前在推特嗆聲「飛彈將至」，觸發中東緊張局勢，引發外界猜測西方國家可能會在短期內展開行動。但川普今（12）日又說，他從沒說過何時會攻打敘利亞。

川普稍早在推特發文，「從沒講過何時會攻擊敘利亞。有可能很快，也可能一點都不快。但無論如何，在我任內，美國在消除伊斯蘭國（IS）區域的表現相當傑出，『感謝美國』去哪了呢？」

俄羅斯週三警告，如果美國空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，都會被摧毀。警告美國攻打敘利亞可能引發大規模衝突。

川普隨後在推特回嗆，「準備好吧！俄羅斯，這些優良、新穎且『聰明』的飛彈即將到來！」似乎表明即將對敘利亞化武攻擊事件進行報復。但週四最新發言又說，他從沒講過何時會攻打敘利亞。