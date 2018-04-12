陸委會：逾8成5民眾支持台灣未來由自己決定

2018-04-12 19:00

〔中央社〕據陸委會最新民調，有超過8成5民意支持政府主張台灣未來及兩岸關係發展要由2300萬人決定。8成以上民眾認為，兩岸應在不設前提下對話溝通，才有助兩岸關係長遠發展。

針對近期陸方片面推動31項對台措施，民調顯示，88.9%民眾贊成政府主張兩岸交流合作涉及民眾權益和公權力，應該先溝通互動的政策立場。

行政院大陸委員會今天下午透過新聞稿公布例行民調。85.6%民意支持政府主張台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定；80.9%民眾認為兩岸應在不設前提下對話溝通，才有助兩岸關係長遠發展。

民調也顯示，82.2%民意支持兩岸交流活動應排除政治思考，秉持對等尊嚴及符合法令規定的立場；84.4%受訪民眾贊成維護兩岸良性互動是雙方共同的責任，不應有非和平或恫嚇性的言論或作為。

調查結果也顯示，66.9%民眾認為陸方用政治主張打壓台灣參與國際組織和活動的行為，無助兩岸良性互動；79.2%民眾贊成政府持續爭取國際社會支持台灣參與的權利。

在長期觀察的兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾為84.8%。在兩岸交流速度方面，認為「剛剛好」的民眾有34.7%，認為「太快」及「太慢」者分別為9.3%及43.4%。

此外，對於陸方推出對台政策，71.5%民眾支持政府提出強化人才獎勵、產業創新升級等因應作為，69.9%民眾則支持完善兩岸交流相關法令，強化保護措施和審查機制等作法。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在3月28日至31日、4月2日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1105份，95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.95個百分點。調查結果已對受訪者性別、年齡、教育程度及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。（編輯：林克倫）