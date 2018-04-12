第一隻熱帶出生北極熊 健康惡化恐被安樂死

第一隻熱帶出生的北極熊伊努卡（Inuka）健康每況愈下，新加坡動物園今（12）日表示，如果情況沒有改善，園方可能得忍痛對牠施以安樂死。圖為去年12月，伊努卡歡度27歲生日。（法新社）

2018-04-12 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕第一隻熱帶出生的北極熊伊努卡（Inuka）健康每況愈下，其所在的新加坡動物園今（12）日表示，如果月底的第2次健康檢查後，狀況沒有改善，園方可能得忍痛對牠施以安樂死。

綜合外媒報導，新加坡土生土長的北極熊伊努卡今年27歲，過去經常在池內擺出好玩的動作，相當受遊客歡迎，但園方今日指出，過去3個月以來，伊努卡的活動力明顯降低，不僅減少下水，對日常活動也不感興趣，比起跟飼育員互動，牠現在更偏好休息。

新加坡動物園表示，伊努卡原本就有關節炎、口腔問題和耳朵發炎等健康問題，本月3日健檢發現，伊努卡走路時較僵硬，特別是後腿，雙腳拖行也導致腳板、爪子磨傷。此外，伊努卡也因年邁明顯出現肌肉萎縮。

獸醫已為伊努卡增加日常護理，包括增加腿部治療，給予止痛藥、抗生素減緩不適。動物園表示，預計本月底進行第2次健康檢查，如果伊努卡的情況並未改善，醫療團隊可能不得不從人道立場做出艱難決定，讓伊努卡安樂死。

伊努卡1990年12月26日在新加坡出生，已比人工飼育北極熊的平均壽命多出2歲，若以人類年齡換算，相當於高齡70多歲。野生北極熊平均壽命則是15至18歲。