陸維權律師妻子尋夫不成 反遭困寓所

2018-04-12 17:25

〔中央社〕中國維權律師王全璋遭拘至今逾千日，音訊全無。他的妻子李文足日前徒步到天津尋夫的行動因官方阻撓而被迫中止後，她在北京的住所也遭多名不速之客圍堵，不讓她出門，現場一度爆發衝突。

王全璋於2015年「709案」被抓後，至今未公開受審，據稱目前被關在天津第一看守所。

李文足與友人4日從北京徒步前往天津市第二中級人民法院要求回應，並強調此行是為了「尋夫」及檢視中國是否「全面依法治國」，卻在9日途中遭官方帶走，但稍後獲釋。

綜合香港01和美國自由亞洲電台11日報導，李文足遭強行送回北京家中並軟禁的隔天，她的寓所大門外出現多名不速之客，對方擋著門不讓她出門，雙方發生口角。

報導說，當時有數十人聚集在李文足寓所樓下。被軟禁在5樓家中的李文足從窗台往外大聲譴責這些人「助紂為虐」。

據表示，聚集在李文足寓所樓下的除了國內安全保衛和居委會人員，還有大批身分不明人士。709案維權律師家屬王峭嶺說，這些人阻擋她和其他維權人士進入公寓，雙方發生衝突。

報導引述王峭嶺說：「幾個人在一樓單元口堵住，不讓我們進去。有男的用手和身體來推檔我們，搶我們的手機，把我們的手機推到地上。我的眼鏡被打到地上了。」

王峭嶺並指出，一家到場採訪的外媒車輛開到現場時，車內人員遭人拽下來毆打，但無法確認是哪家媒體。

有分析說，當局連日來阻撓李文足等人的維權行動與日前舉行的博鰲亞洲論壇有關。

2015年5月，中國維權人士徐純合在黑龍江慶安火車站遭民警攔截，混亂中遭員警開槍射殺，當地警方事後拘留20多名到場聲援的民眾及律師，引發660名律師連署抗議。官方隨後於同年7月9日起在境內展開連串逮捕自由派律師的行動，被稱為「709事件」。

據已知資訊，中國官方以涉嫌「顛覆國家政權罪」批捕王全璋，並於2017年2月予以起訴。王全璋的家人及先後聘請的6名律師一直未能見到他，被稱為「709案最後一人」。