大英國協運動會 非洲13運動員趁機「落跑」

大英國協運動會正在澳洲黃金海岸舉行，賽事進入第8天已有13名非洲運動員「落跑」。圖為開幕式喀麥隆代表團進場。（歐新社）

2018-04-12 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕大英國協運動會（Commonwealth Games）正在澳洲黃金海岸舉行，主辦單位今（12）日表示，來自非洲的5名運動員可能已經不見了，加上先前「失蹤」的8名喀麥隆運動員，賽事進入第8天已有13名非洲運動員「落跑」。

《法新社》報導，黃金海岸的主辦單位證實，來自盧安達和烏干達的運動員已被認定失蹤，他們同時也正在確認2名獅子山壁球選手的下落。

大英國協運動會聯合會（CFG）執行長葛列文伯格（David Grevemberg）說，他們會持續觀察形勢，「目前的重點是協助代表隊設法找出這些運動員的下落。」

2000年雪梨奧運時，有超過100名運動員在簽證逾期後仍停留在澳洲。葛列文伯格說，大英國協運動會的簽證過期日為5月15日。

來自喀麥隆的5名拳擊手和3名舉重選手在週三失蹤後，澳洲邊防部隊已展開一次大搜捕。澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）警告，如果運動員企圖逾期滯留澳洲，他們被找到後，將被強制驅逐出境。

在重大國際賽事，經常會傳出非洲選手落跑未歸事件，似乎已經成為非洲選手的常態，他們的目的大多是想留在異國工作，脫離貧困的生活。