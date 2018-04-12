「儲君」孫政才當庭認罪 外媒：或有受酷刑可能

全案今日公開審理，孫政才當庭低頭念稿認罪，稱「自己心服口服，真誠地認罪」。（圖擷取自微博）

2018-04-12 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕曾被視為中共第六代接班人的前中共重慶市委書記孫政才，去年7月意外落馬，後遭指涉嫌收賄被起訴，今進行公開審理，孫政才當庭認罪不諱。有外媒引述人權組織說法，指中國掃蕩貪腐行動背後並不單純，恐有動用酷刑以強迫嫌疑人招供之舉。

中共總書記習近平在十八大上台後，打著反貪反腐的大旗整肅異己，無數黨內高層中箭落馬，如中共前公安部長周永康在2015年因濫用職權及收受賄賂遭判刑入獄，前商務部長薄熙來、前中央軍委副主席徐才厚等人亦先後落馬，其中最引人矚目的便是孫政才案。

《德國之聲》引述維權組織說法，指前述遭起訴或判刑的中共高層人士中，有人受到酷刑，國際人權組織人更表示，中國的反腐運動是習近平的政治武器，其建立在侵害權利及非法拘留系統上，「用酷刑強迫嫌疑人招供不會終結腐敗，僅會讓中國司法系統的信用蕩然無存」。

現年54歲的孫政才，原與同年出生的政治局委員胡春華一同被外界視為前國家主席胡錦濤「隔代指定」的接班人，但在去年中共19大前夕，被指「涉嫌嚴重違紀」突然被撤職受查，引發外界議論；落馬後，孫政才被爆出擁多名情婦，同時更育有多名私生子，甚至挪用公款為情婦的公司提供「一帶一路」資金。