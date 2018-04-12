相撲禁忌又一樁 孩童相撲不要女童參加

日本一名女性進相撲土俵搶救人命卻被要求離場一事引起熱議。示意圖，圖與參加桃園小力士暨吉祥物相撲大賽的小朋友們，努力要將對手推擠到土俵外。（資料照）

2018-04-12 16:18

〔中央社〕日本一名女性進相撲土俵搶救人命卻被要求離場一事引起熱議，今天又傳出靜岡市8日舉行大相撲春季巡業「孩童相撲」活動前，日本相撲協會要求主辦單位不要讓女童參加。

日本放送協會（NHK）、「中日新聞」等媒體報導，靜岡市駿河區8日舉行大相撲春季巡業「富士山靜岡場所」活動時，其中一場「孩童相撲」活動在舉辦的4天前，日本相撲協會致電主辦單位指示「希望不要讓女童參加」。

「富士山靜岡場所」活動執行委員會表示，孩童相撲約從3年前開始舉行，有女童與當地相撲社團的男童一起參加，今年也有幾名女童原本預定參加。

針對女童也被禁止進土俵一事，靜岡縣一名相撲相關人士表示，如果是地方上的相撲巡迴表演，屬親善交流性質，讓女童進土俵應無妨。

日本相撲協會公關部發出聲明表示，以前有女童參加孩童相撲，但是發生過有女童受傷的案例，所以這次先通知主辦單位，希望別讓女童參加。今後的相撲巡演也會比照辦理。

本月4日，在日本京都府舞鶴市舞鶴文化公園體育館進行的相撲巡迴表演，舞鶴市長多多見良三在土俵上致詞時突然昏倒，具護士資格的女性上土俵做心肺復甦術急救，卻被廣播催下土俵。

在社群網站推特（Twitter）上湧現批評日本相撲協會的聲浪，包括「傳統竟比人命重要，實在太恐怖」、「歧視女性」、「禁止女性進土俵是明治時期以後的事，哪稱得上是傳統？」