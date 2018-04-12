中共「儲君」收賄金額曝光 孫政才低頭念稿認罪

孫政才在庭上陳述時，低頭念稿認罪，稱「自己心服口服，真誠地認罪。」（圖擷自微博）

2018-04-12 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕曾被視為中共第六代接班人的前中共重慶市委書記孫政才，去年7月被指嚴重違紀，隨後遭中共開除黨籍與革職，引發外界議論，孫政才因涉嫌收賄被起訴，今（12日）進行公開審理，孫政才在庭上陳述時，低頭念稿：「自己心服口服，真誠地認罪。」

綜合中國媒體報導，前中共重慶市委書記孫政才被指控非法收受他人巨額財物，為他人謀取利益，當局依法以「受賄罪」追究其刑事責任，天津市第一中級人民法院今進行公開開庭審理；檢方指出，被告人孫政才在2002年至2017年擔任北京市順義區委書記、北京市委常委、市委秘書長、農業部部長、吉林省委書記、中央政治局委員、重慶市委書記等職期間，涉嫌利用職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，非法收受賄賂達人民幣逾1.7億元（約新台幣7.92億元）。

孫政才在最後陳述時，低頭念稿「認罪」，表示自己受到法律審判，是咎由自取、罪有應得，稱自己「心服口服，真誠地認罪、悔罪，真誠地服從法院判決。」隨後法官宣布休庭，擇期宣判。

現年54歲的孫政才，原與同年出生的政治局委員胡春華一同被外界視為前國家主席胡錦濤「隔代指定」的接班人，但在去年中共19大前夕，被指「涉嫌嚴重違紀」突然被撤職受查，引發外界議論；落馬後，孫政才被爆出擁多名情婦，同時更育有多名私生子，甚至挪用公款為情婦的公司提供「一帶一路」資金。