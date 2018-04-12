札克柏格聽證會小抄曝光！ 曾想扯出蘋果、亞馬遜

2018-04-12 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）10日於國會山莊進行聽證會，為洩漏個資醜聞作證。現場記者拍到札克柏格的小抄中，除了有「成立Facebook、 我的決定、我犯了錯誤」等字句，還出現企圖扯出亞馬遜和蘋果公司的內容。

綜合外電報導，美聯社記者拍到臉書執行長札克柏格，10日於國會山莊進行聽證會的小抄，並在當天發佈於推特。小抄的內容有「成立Facebook、 我的決定、我犯了錯誤」、「很大的挑戰、但我們以前解決了問題、我們會解決問題」、「數據安全：我犯錯了，會彌補」等字句。

小抄還包括企圖扯出蘋果和亞馬遜公司的內容，寫到「許多消息指出，蘋果的APP的數據遭到濫用，卻沒見過蘋果提過這些事」、「以同樣的標準檢閱（蘋果和臉書）是很重要的」。在亞馬遜方面，小抄提及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）「努力降低向客戶收取的費用」但「臉書的服務是免費」。

此外，小抄也涉及「通俄門」相關內容，如「選舉誠信（俄羅斯）？」。

札克柏格最後沒有在聽證會上提及亞馬遜和蘋果的相關內容。