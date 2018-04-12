目標2050零碳排 紐西蘭將禁海上石油天然氣探勘

2018-04-12 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭政府為了應對氣候變化，以及達到該國綠能政策的目標，宣布將停止批准海上石油和天然氣的探勘的許可，現有的勘探和未來的採礦許可不受影響，不過此舉遭到反對黨批評，可能會對紐西蘭的經濟造成破壞。

《彭博》報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）12日表示，紐西蘭政府正在為應對氣候變遷邁出重要的一步，為紐西蘭創造乾淨、綠色和可持續發展未來。她補充，將會把2018年的勘探許可，移至富含石油的塔拉納基區（Taranaki）上。

阿爾登去年上台，她所屬的工黨和盟友綠黨計劃了一系列的保護環境政策，盼能讓紐西蘭擺脫對石化燃料的依賴；紐西蘭政府計劃在10年內種植10億棵樹，盼2035年可再生能源發電量達到100%。

紐西蘭綠黨共同負責人詹姆斯蕭（James Shaw）表示，這決定明確表現出紐西蘭政府的立場，也就是在2050年實現全國零碳排的目標。

不過反對黨紐西蘭國家黨批評此舉是「經濟破壞行為」，認為紐西蘭將會失去數以千計個就業機會，且無力應對氣候變遷，因為生產仍會轉移到世界上其他地區。

紐西蘭石油勘探與生產協會執行長馬吉維克（Cameron Madgwick）表示，政府此舉可能會讓國內外投資者擔憂，他更憂心有許多人的工作受到影響。

紐西蘭現存的探勘不會受到影響，這些最新的探勘許可證將於2030年到期，阿爾登表示，政府將向業界提出足夠的警告，也會協助塔拉納基區等地區轉型，包括基礎建設以及乾淨能源項目的投資。

阿爾登表示，正在為紐西蘭找到新的平衡點，強調此舉是為了保護後代免於受到氣候變遷影響。