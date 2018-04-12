少年告白被拒 變性成正妹成功與他熱戀

艾琳（Erin Anderson）和諾里斯（Jared Norris）最後成為情侶。（圖擷取自臉書）

2018-04-12 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州一名少年在變性前，向心儀的同性對象告白，卻遭對方以對同性沒興趣為由拒絕。她在經過2年的賀爾蒙療法和豐胸手術後，並將自己的名字從艾倫（Aaron Anderson）改成艾琳（Erin Anderson），讓心儀對象開始對她有興趣，最後兩人陷入熱戀。

綜合媒體報導，現年22歲的艾琳18歲的時候在臉書看到諾里斯（Jared Norris）的照片一見鐘情，雖然鼓起勇氣向他告白，卻被對方拒絕。艾琳接受2年的治療後，諾里斯在艾琳Instagram上的一張照片按讚，艾琳再度鼓起勇氣向諾里斯傳訊息，使兩人又有了接觸，之後兩人開始交往。

這是艾琳第一次認真談戀愛，因為先前的交往對象雖然聲稱很愛她，但都會刻意向親友隱瞞她曾經變性過，而這一點是對她最大的傷害。

諾里斯表示，他們開始有連絡後，發現兩人有許多共同興趣，就在那時候直覺會愛上艾琳。諾里斯說，他也因為這樣的戀情收到死亡威脅，但兩人決定不去理會這些胡言亂語的留言，而且網路上也有人在鼓勵他們。

艾琳還沒有完全變性，未來她還考慮接受性別重置手術。諾里斯說，艾琳對他來說已經非常漂亮了，會始終愛她如一，不管她是否再接受手術。