少女凍未條！日餐廳推夢幻甜品 民眾搶吃「盆栽」

盆栽百匯推出後引發話題。（圖擷自livedoor news）

2018-04-12 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕「盆栽」和庭園是日本歷史悠久的文化，日本一直以來致力推廣盆栽文化，去年世界盆栽大會在日本埼玉縣登場。最近有日本餐廳推出「盆栽百匯」，用日是甜品和冰淇淋組成盆栽，讓民眾吃下超浮誇「盆栽」。

根據日本《livedoor news》報導，是界盆栽大會1989年在日本埼玉縣開辦，時隔28年後，去年又回到日本舉辦，日本最近也吹起「盆栽熱」，位於東京原宿的餐廳「鶴龜樓」最近推出「盆栽百匯」，用盆栽造型推出店內甜品，成功創造網路上不少討論。

該餐廳推出的「盆栽百匯」包括抹茶、莓果香蕉、巧克力3種口味，盆栽不只有甜品，在擺設上也相當講究，抹茶口味的盆栽還放上日本雕魚燒、紅豆等配料，一旁還擺上逼真的樹木模型，從遠處看宛如真的盆景，店家希望藉此讓民眾享有邊吃邊鑑賞「盆栽」的樂趣。

許多顧客讚嘆，在享用甜點的同時，也能有欣賞盆栽的樂趣；但由於盆栽甜點內有加冰淇淋，讓不少日本網友笑稱，這是會「邊鑑賞邊溶化」的盆栽。

抹茶口味的盆栽受到歡迎。（圖擷自livedoor news）