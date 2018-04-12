日本去年外國人犯罪案件數 中國被這一國超越

日本警察廳12日發布數據，指出2017年全國警方查處的來日外國人犯罪數量，以國籍來看，越南以5140起（30.2%）超過了中國，首次居首。日本警察示意圖。（資料照，歐新社）

2018-04-12 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本警察廳12日發布數據，指出2017年全國警方查處的來日外國人犯罪數量，以國籍來看，越南以5140起（30.2%）超過了中國，首次居首。

《共同社》報導，2017年來日外國人犯案數量以國籍來看，越南以5140起居冠，中國以4701起（27.6%）居次，接著為巴西1058起（6.2%）和韓國1038起（6.1%）。

在日越南人近年來人數大幅攀升，從2008年的約4萬人，上升到2017年的約26萬人。以越南人闖空門案件來看，2016年僅有12起，2017年暴增到325起。

以觸犯刑法的案件來分類，越南也以3591起（32.6%）居首，罪行來看，偷竊占了超過一半。

不過被查到犯罪人數最多的則是中國人，為3159人（29.2%），再來是越南的2549人（23.5%）。無論是案件數量或是人數，中國和越南合計都超過了一半。

2017年來日外國人案件總數為17006起，比2016年多了2873起，增幅20.3%；查處人數10828人，增加719人，增幅7.1%。