美國立法禁人獸交 竟有近3成參議員投反對票

2018-04-12 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安納州參議院9日通過一項「禁止人獸交」法案，將其與過去爭議極大的「性悖軌法」分開，明確訂出罪責與罰則，然而令人震驚的是，這項法案投票時竟有近3成參議員投下反對票，最終全案仍以25票-10票順利通過。

綜合外媒報導，發起提案的紐澳良民主黨籍參議員莫瑞爾（JP Morrell）指出，現行法律僅將人獸交定義為「與動物發生性器官的侵入行為（雙向）」，長期受批評過於模糊且過時，莫瑞爾表示，此新法案擴大定義「人獸交罪」，未來任何人只要與動物發生性方面接觸，或與他人交換被用作性虐動物的人，都將被以「動物性虐（sexual abuse of an animal）」罪名起訴。

莫瑞爾進一步引述研究結果指出，人獸交此特殊癖好，是戀童癖的指標特質，但目前卻無法可管，「這是個嚴肅的議題」，莫瑞爾直言，「性虐動物的人，未來有很高的機率會將魔爪伸到孩子身上」。

莫瑞爾接著舉出該州一間擁有超過150萬用戶的「人獸交」影片網站為例，表示該網站的影片點閱數動輒數十萬起跳，可見商機之鉅。由於本次通過的新法將對此加以嚴格規範，引發民眾推測，投下反對票的參議員可能收受該州色情片業者好處，以維持人獸交合法。