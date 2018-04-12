新疆大力維穩 民眾手機存「宗教照片」遭逮捕

2018-04-12 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局加大新疆維穩力道，除規定搭乘地鐵時必須實名購票外，更強迫民眾在手機安裝監控軟體，當地政府9日公布違規名單，共有9人因在手機或電腦內存有「宗教圖片」或「暴力影片」等行為遭逮捕。

根據《自由亞洲電台》報導，新疆互聯網信息辦公室及公安廳本週一（9日）發布通報，指當地近期有5名維吾爾人因傳播與在電腦、手機儲存「暴力恐怖影片」與「宗教極端思想圖片」被刑事拘留，另1名烏茲別克族人則因在社交圈轉發多張「宣揚宗教思想圖片」遭刑事拘留，此外還有3名漢人被以「散布政治謠言及策劃非法集會」等罪名遭行政拘留。

報導指出，上述遭當局逮捕的少數民族民眾年齡介於23至31歲。一名不願具名的少數民族女性昨天受訪時透露，當局監控民眾言論的力度讓他們感到有如坐牢，「現在我們就連在電話中、網路上打個招呼，都會被公安機關審問」她說，「隨時有可能被以傳播暴恐訊息為由逮捕，可說是提心吊膽地度過每一天」。

世界維吾爾代表大會發言人狄里夏昨天表示，中國不斷擴大網路控制力度，目的在剝奪當地人使用網路獲得或傳播真實訊息，以及與外界交流的權利，強調這次少數民族遭逮捕事件，凸顯當局擔憂民眾獲得非官方訊息，也害怕此高壓政策引來的抗爭行動。