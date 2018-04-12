習皇修憲宣傳片 遭惡搞登上美知名色情網站

最近有網友發現，中國國家主席習近平的宣傳影片意外登上美國知名色情網站Pornhub。（圖擷取自PornHub）

2018-04-12 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕最近有網友發現，中國國家主席習近平的宣傳影片意外登上美國知名色情網站PornHub，引發網友熱議。網友笑說，「這口味太重了吧。」

PTT網友表示，習近平修改憲法「稱帝」的影片，被PO上PornHub色情網站，雖然不是什麼不雅影片，但是標題嘲諷意味滿點，「哪個人這麼惡質XDD」。

這片的標題名為「BIG DADDY Xi Jinping fucking Chinese constitution and China hard」，大概意思就是「習大爸爸硬幹中國和中國憲法」。另一部習近平宣傳片也被以「The Chinese president XI has solemnly announced and whole world echoed」PO上PornHub，大意為「習主席頒布諭令引發世界迴響」。

中國推特網友表示，「看圖以為是P的，搜一下發現大大思想已經開始指導色情電影界了」、「中國的『大門』對世界始終是『敞開』的，不會關上。笑死」。

台灣PTT網友說，「標題說服我這影片應該屬於PornHub」、「習大大這幹中國的力度剛猛有勁，看了都濕惹」、「不是每部有fuck的都能放好嗎？」、「原來是fuck china」、「包子強姦全中國人」。