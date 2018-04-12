Reddit封鎖近千帳號 疑涉「通俄門」網軍

美國網路論壇「Reddit」日前封鎖了944個被懷疑與俄羅斯內容農場有關的帳號，這些帳號曾於Reddit的川普粉絲討論區「The_Donald」發佈了316篇貼文。（圖片擷取自The_Donald頁面）

2018-04-12 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名網路論壇「Reddit」日前封鎖了944個被懷疑與俄羅斯內容農場「互聯網研究機構」（Internet Research Agency，IRA）有關的帳號，這些帳號曾於Reddit的川普粉絲討論區「The_Donald」發佈了316篇貼文。

綜合外電報導，美國知名網路論壇「Reddit」執行長霍夫曼（Steve Huffman）10日表示，該公司已封鎖了944個被懷疑與俄羅斯內容農場「互聯網研究機構」（IRA）有關的帳號，這些帳號總共在Reddit網站上發佈了1萬4千篇貼文，其中有316篇發佈於2016年成立的川普粉絲討論區「The_Donald」。

與IRA相關的帳號甚至在「The_Donald」中，貼出與2016年總統候選人希拉蕊相關的色情影片，該貼文獲得10萬次讚（upvote）且有高度討論，但霍夫曼表示，這些被封鎖帳號的貼文沒有對Reddit網站整體造成太大影響。霍夫曼也說，這些帳號沒有在Reddit中散播總統選舉相關的廣告，也未有操縱選舉的跡象。

Reddit已在3月配合國會調查「通俄門」事件，除了Reddit，社群網站推特也發現了3800個和IRA相關的帳號，這些帳號則在總統大選前約10週內發佈了約17萬條推文。「通俄門」特別檢察官穆勒（Robert Mueller）在今年2月起訴13名IRA成員，IRA涉嫌假扮美國人在網路上散播不利希拉蕊，支持川普的輿論。