日自民黨總裁候選人Cosplay「魔人普烏」網讚：豁出去了！

日本前自民黨幹事長石破茂打扮成「七龍珠」中的人氣反派角色「魔人普烏」參加活動。（圖片截取自朝日新聞）

2018-04-12 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕「七龍珠」為亞洲長紅動畫漫畫作品，日本前自民黨幹事長、也是自民黨總裁候選人的石破茂，日前打扮成「七龍珠」中的人氣反派角色「魔人普烏」參加活動，成功引起輿論注意，有網友讚賞表示石破茂「豁出去了！」。

《朝日新聞》8日報導，日本前自民黨幹事長石破茂，打扮成日本知名動漫作品「七龍珠」中的人氣反派「魔人普烏」，於1日出席鳥取縣倉吉市手辦博物館的「圓形劇場」開幕式。石破茂說，他事前不知道自己要扮演甚麼角色，現場適合他身材的戲服只有「魔人普烏」，只好勉強穿上。儘管登場後大家的反應熱烈，也說「看大家高興的樣子，我想魔人普烏應該是個有趣的角色」，但石破茂仍表示「希望這個模樣不要在全國電視上播映」。

《朝日新聞》報導，「魔人普烏」被認為是「七龍珠」系列中的最強反派，而石破茂正希望取代現任自民黨總裁和日本首相安倍晉三，贏得9月的自民黨總裁選舉，「魔人普烏」的扮相正適合石破茂作為安倍晉三對手的身份。

網友則對石破茂的扮相表示「太適合了！」、「期待石破茂之後的表現」、「他之後要打扮成誰呢？好期待」、「看來石破茂為了贏（自民黨總裁選舉）豁出去了」、「這樣會增加女性粉絲呢！」。