回歸後出生 香港逾3成青少年無法認同中國身份

香港青少年逾3成無法認同中國。圖為香港一景。（國泰航空提供）

2018-04-12 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港回歸中國21年，在回歸後出生的青少年們，對於自己身份問題，在一份研究報告中顯示，高達3成多無法相容港人和中國人身份，願意進到中國內地工作或定居的只有2成多，而認為要修中國歷史的更只有1成多。

《德國之聲》報導，這份「青少年國民身份」研究，是香港新民黨與香港教育大學香港研究學院合作，於去年10月至今年2月期間進行，訪問了1279名中四至中五學生，當中有78.7%同學在香港出生；20.2%在中國出生。

根據研究結果，香港學生跟中國之間的互動相當密切，95.1%曾到訪中國、85%懂得閱讀簡體字、68.9%有使用微信等；近半學生看中國的電影、電視劇及綜藝節目，但這並未反映在身份認同上，3成多認為港人身份與中國人身份不能相容、只有2成多願意到中國工作及定居，且，逗留中國時間越長、越不願意定居，想讀中國歷史的更只有1成多。

針對這份研究結果，香港教育大學香港研究學院總監呂大樂認為，一般是不了解才產生抗拒，但香港學生與中國之間互動密切，接觸頻率高，但此情況下，仍對中國有很多批評，更值得研究。