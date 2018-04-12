爭31條績效 中國各地有包生死、有搬「媽祖」搶人、搶錢

2018-04-12 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央祭31條搶台灣人、財之後，各省搶績效爭相加碼撒錢，其中，福建廈門市使出60條措施，從生到死都包了，而莆田市連「媽祖」都搬出來，台灣人申報「媽祖信俗傳承人」就有每年3000人民幣（約1.4萬台幣）的補助。

綜合媒體報導，中國各地方搶績效速度超快，籌碼拚命加，包括福建、上海、昆山等競相趕推加碼新執行措施，目前廈門市的60條最多，推出《關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施》，涵蓋範圍，幾乎都是從生到死全包，針對頂尖人才延攬，不惜從實習生就補貼，碩、博士工作滿一年，補貼人民幣3~5萬（約台幣14~23萬元），「特優人才」每年給30萬~150萬人民幣（約台幣140~700萬）補助，連喪葬都有特優。

福建莆田比不過廈門，另闢蹊蹺，打出「媽祖」牌，在對台措施上，台灣人進湄洲島免門票，若是申報「媽祖信俗傳承人」，還可以拿獎金3000元人民幣。另外，還有一堆爭取從醫療到電子等投資優惠措施。

如此洋洋灑灑一堆誘人措施，陸委會相關官員則回應，中國開出優惠措施不是第一次，過去已有很多，過去在福建推出海西區、平潭島、自貿區，優惠一堆，口惠而實不至，上個月還有《英國國家廣播公司》（BBC）報導平潭島現況，7年過去當地還是荒涼一片，大批台商夢碎離場。