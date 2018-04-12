人心惶惶！美議員：中國「學術間諜」蔓延美國大學

美國議員憂心，美國高等學校的研究領域正被中國學術間諜入侵中。圖為美國大學生。（路透）

2018-04-12 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會眾議院科學、太空和技術委員會在當地時間週三（11日），就美國學術機構被外國情報機構滲透舉行聽證會。有美國議員指出，中國「學術間諜」正滲透美國的高等教育單位，獲取科學技術，這威脅了美國的國家安全和經濟安全。

《美國之音》報導，美國共和黨議員史密斯（Lamar Smith）表示，許多國家試圖接觸和盜取美國的研究和發展成果，給美國的國家安全和經濟安全帶來威脅。他特別提到，多年來中國一直瞄準美國學術機構的研發部門。

史密斯表示，中國政府很明確定下長期目標，欲在科學和技術等領域取得全球主導地位。且中國的手段多元，包括盜取美國公司的機密信息以及技術秘密、發動網路襲擊，以及用其他方式的間諜活動來威脅美國。另外，中國還在美國的研究型大學埋伏間諜，以盜取美國突破性的科研結果。

出席國會聽證會的專家戈爾登（Daniel Golden）分析，中國政府為了吸引海外人才回歸，提出了一項「千人計劃」，這讓美國科技被盜竊提供了「潛在動機」。中國特別積極尋求美國大學的研發機密。由於教育全球化，特別學術間諜逐漸從中國到世界各地，在1978年開始向美國派送學生後開始增加，中國當時的目的就是要在科技上趕上美國等發達國家。雖然絕大部分中國學生對美國並不構成威脅，但仍有部分學生涉嫌間諜活動並被美國法院起訴。

這並非美國國會首次就學術間諜問題舉行聽證。美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）2月在參議院情報委員會的聽證會上曾說，中國「學術間諜」正滲透美國各地獲取科學技術，成為美國全社會的威脅。