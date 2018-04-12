避免被西方攻擊 傳敘軍自重要設施撤離

2018-04-12 03:44

〔中央社〕敘利亞當地的監督團體今天表示，在接獲俄羅斯情資顯示西方將展開空中打擊後，敘國軍方已自首都大馬士革內的重要國防建築內撤出。

法新社報導，敘利亞政府軍被控7日對叛軍控制的度瑪鎮（Douma）進行致命化武攻擊後，美國與法國已警告，會採取強烈回應。

監督組織「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）指出，敘利亞國防部與軍事總部等建築已空了兩天，敘國政府軍也已從軍用機場，以及精銳的第4師與共和衛隊於首都近郊的基地撤離。

敘利亞人權瞭望台表示，俄羅斯告訴敘利亞軍方領袖，俄國握有美法可能鎖定攻擊目標的情資；據俄方情報，法國可能會把包括阿塞德政府的化學設施列為目標，即位於Jamaraya的「敘利亞科學研究中心」（Syrian Scientific Studies and Research Center），以及大馬士革的化學戰指揮部。

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天表示，五角大廈已準備提供打擊敘利亞的選項，做為敘國疑發動化武攻擊的回應，但也提到美國與盟邦仍在蒐集資訊。

馬提斯被媒體問到，是否已有足夠證據能將度瑪鎮的化武攻擊歸咎於敘利亞政府軍時說：「我們還在評估情報，包括美國與盟邦的情報，但若總統決定與時機合宜，我們隨時準備提供軍事選項。」

俄國軍方則指控在敘利亞的「白盔」（White Helmets）民防組織，才是策劃度瑪鎮化武攻擊的幕後黑手，目的是喚起西方進一步介入敘利亞。