美媒：美中衝突下個引爆點可能是台灣

2018-04-12 00:22

〔中央社〕美國總統川普近來頻頻對台示好，即使美國跟中國的貿易糾紛得以化解，雙邊關係的下一個癥結可能是台灣。

美國媒體CNBC報導，川普近來採取一系列行動對台灣示好，包括軍售、任命友台立場堅定的國家安全顧問波頓（John Bolton）、鼓勵美台官員互訪等，已經激怒北京，華府和北京的貿易談判也可能受到影響。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）分析師9日發出備忘錄指出，貿易摩擦與台灣看起來是兩件事，但若華府持續強化美台關係，這兩者將難以脫鉤，「美國政府對台新做法將使美中關係顯著複雜化，導致兩國更難達成貿易協議」。

歐亞集團表示：「北京當前正在討論，美國是否有意把台灣當做貿易議題的籌碼，或者，美國對台做法是否出現根本性轉變。」

這件事也可能影響北韓情勢，因為華府要約束擁有核武的平壤，仍然需要北京助一臂之力。

美國政府已批准有關台灣潛艦國造的行銷許可證（marketing license），讓台灣可推動潛艦國造，此舉遭北京反對，要求美國「停止一切形式的美台軍事聯繫」。

外界普遍預期，本週履新的波頓將加強跟總統蔡英文政府接觸。

歐亞集團的分析師指出，波頓曾「主張提升美國在台協會（AIT）的地位、邀台灣總統訪美，最終全面恢復外交承認，藉此打『台灣牌』來對抗中國」。

雖不認為波頓的建議真能落實，但歐亞集團的分析師仍認為，波頓「有可能運用新職，直接把台灣擺上川普的施政議程」。