臉書數據外洩 札克柏格眾院作證：我也是受害者

臉書創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）週三（11日）到美國眾議院能源和商業委員會，為用戶數據外洩醜聞作證。（法新社）

2018-04-12 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）週三（11日）到美國眾議院能源和商業委員會，為用戶數據外洩醜聞作證，他在問答間反覆強調臉書不會販售用戶數據，並指出監管社群媒體是「不可避免的」。

綜合外媒報導，這場聽證會在美東時間上午10時（台灣時間晚間10時）登場，札克柏克的開場白和昨日參院聽證會的相同，承認臉書面臨一連串有關隱私、安全和民主等重要問題，他們沒有採取足夠的措施防止臉書被利用，「這是一個很大的錯誤，這是我的錯誤，我很抱歉。」

眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）主席華登（Greg Walden）質疑臉書將用戶數據貨幣化，札克柏格強調，臉書不會販售數據。對於數據外洩問題，札克柏格表示，他們需要數個月時間來調查，並指出有一些應用程式開發人員也參與了像柯甘（Aleksandr Kogan）和劍橋分析這種違規行為。

札克柏格在眾院聽證會表示，他個人數據也被販售給第三方。他說，政治諮詢公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）違法蒐集並加以分析利用多達8700萬個臉書用戶數據，他的也在其中。他指出，柯甘出售數據違反了與臉書的協議。

民主黨眾議員恩格爾（Eliot Engel）提問，臉書是否有計畫控告劍橋大學的資料科學家柯甘以及劍橋分析公司，札克柏格回應，「這是我們正在研究的內容」，並強調已禁止其對臉書進行任何行為。

針對民主黨籍眾議員帕隆（Frank Pallone）提問，臉書是否可承諾改變臉書設定，最大限度減少數據收集，要求他回答是或否，札克柏格回答，「這是一個複雜的問題，值得不只一個字的答案。」

札克柏克也表示，監管這個行業是「不可避免的」，「網路在世界的重要性日益增加，我認為有必要進行一些監管是不可避免的」。他也提醒，需對這種提議抱持謹慎態度，比起一些小型新創公司，像臉書這種大公司有更多資源來遵守法規。