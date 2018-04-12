杜拜94狂！推「智慧車牌」 愛車失竊會顯示「我被偷了」

杜拜有意引進「數位智慧車牌」，它不僅有GPS定位功能，還能與外界連結，若車子發生事故或遭竊，它能自動報警、召喚救護車，也能在螢幕上顯示，告知外界路況。圖為杜拜超跑警車資料照。（路透）

2018-04-12 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國杜拜市有意引進「數位智慧車牌」，它不僅有GPS定位功能，還能與外界連結，若車子發生事故或遭竊，還能自動報警、召喚救護車，也能在螢幕上顯示，告知外界路況。

綜合外電報導，這塊名叫「Tag to Connect」的智慧車牌，下個月將在杜拜展開為期半年多的上路測試，智慧車牌將一改過去人們對金屬板車牌的印象，變成一塊數位螢幕。

杜拜道路及交通管理局旗下的車輛牌照部主任Sultan Abdullah Al Marzouqi說，Tag to Connect連結了車主身分，可以用電子錢包自動支付停車費、罰款，也能自動更新牌照或更換車牌號碼。

另外，在意外事故發生時，它還能與其他車輛或執法機構連線，回報狀況。或是您的愛車或車牌遭竊時，Tag to Connect螢幕則會出現「我被偷了」（stolen）的閃爍字樣！

杜拜接下來將測試Tag to Connect在沙漠氣候中的適應能力，預計到11月才能估算出車牌的成本及售價。