連札克柏格都認同 歐洲資料新法規內容為何？

臉書執行長札克柏格昨日前往國會進行作證。（歐新社）

2018-04-11 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）創辦人、執行長札克柏格（Mark Zuckerberg），因用戶個資外洩風波，在本月10日親自前往美國國會的聽證會「滅火」。聽證會中，參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）向札克柏格提及，歐洲對隱私權的規範，讓札克柏格表示認同。那歐洲在該方面的規範究竟為何？

根據《香港01》報導，札克柏格與該議員所談及的規範，是歐盟在2016年通過的《一般資料保護規例》（簡稱GDPR）。GDPR除了將在今年5月25日正式生效，規範也是前所未有的嚴格。

該報導將GDPR列出7大重點：

一、境外生效：設立在歐盟的企業或目標受眾是歐盟公民，都受此法例規範。

二、外洩通報：若有個資外洩，盡可能於72小時內通知歐洲資料保護機構；若涉敏感資料，更須通知當事人。

三、明確同意：清晰地詢問當事人，是否同意提供某些具體的個人資料；個人資料不能自動分拆給其他單位。

四、被遺忘權：當事人即使交出個人資料，亦有權要求將它們刪除。

五、反對建檔：當事人可以反對公司以收集得來的個人資料，為他們建立個人檔案。

六、資料轉移：當事人可以下載所有個人資料，並轉移到另一個平台使用。

七、罰則高昂：最高罰款額是企業全球營業額的4％或2000萬歐元，並以價高者為準。

報導指出，GDPR仍有更多的細節，但單看這7大重點，就可以見到該法規將對企業的做法，帶來前所未有的改變。因此在過去的幾天中，有不少聲浪認為，美國參議院其實管不了臉書，真正有用的做法，應是引進歐盟的新法。

根據該法規，臉書從下月25日開始，勢必也得更嚴格的管理歐洲用戶的個資。美國方面，有聲浪希望札克柏格可以將歐盟的法規，適用於全球。

札克柏格則在昨日的聽證會上說：「不論我們是否套用一樣的規範，我認為總會有些分別，因為我們在美國和其他國家的敏感度不同。」