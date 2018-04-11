美研究新發現：早餐顧健康、午餐吃習慣、晚餐看心情

1項刊登在《食品質量與偏好》學術期刊上的最新美國研究發現，人每天選擇3餐吃什麼的動機截然不同，圖為烹飪圖。（法新社）

2018-04-11 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕1項刊登在《食品質量與偏好》（Food Quality and Preference）學術期刊上的最新美國研究發現，人每天選擇3餐吃什麼的動機截然不同，白天會為了解決飢餓感或習慣挑選食物，晚上選擇餐點時多考量到社交、情感層面因素。

根據《每日郵報》報導，美國堪薩斯州立大學（KSU）對逾300名受訪者進行調查，要求他們提供6種主食和零食的選食理由，若受訪者有食用超過1星期的食物，也要分享食用原因，研究發現人們選擇早餐食物係出於飢餓感，午餐的挑選是根據個人習慣，晚餐則遷就心理因素。

該大學尤彥（Uyen Phan）博士所領導的研究指出，人們早餐通常都選擇穀物、蛋、奶製品或咖啡，選擇原因有滿足飢餓感、對食物的生理需求或為了健康；談到選擇午餐，人們傾向於根據習慣選擇方便、實惠的預製食品；人們對於晚餐的選擇相當廣泛，從海鮮到麵食無奇不有，選擇動機主要是關於心情、社交。

研究人員指出，這項結果能夠幫助人們減少熱量攝取，進而達到減肥的目的，研究人員認為，食物選擇的動機全天候都在改變，且適用全球人類，人們選擇餐點首重是否喜歡，其次是便利程度，價格或習慣也會影響決定，該研究還發現，有42%的人會每天吃同樣的食物，另外42%的人會嘗試吃下不同的食物。