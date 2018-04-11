「減肥神器」誕生？ 電擊大腦比胃繞道手術效果更好

2018-04-11 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕德國魯貝克大學（University of Lubeck）神經學家托馬斯·蒙特（Thomas Munte）在治療他的憂鬱症病患時發現，透過電擊療法，對大腦進行侵入式治療，除了可以有效抑制憂鬱症發作之外，還能使病患的體重大幅下降。這項發現將可能使電擊療法成為最新的「減肥神器」。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，安娜（Anna）是位同時患有肥胖症及憂鬱症的患者，他的BMI指數曾高達63，體重最重時達到183公斤。肥胖造成她行走困難，進一步加劇了憂鬱症狀，形成惡性循環。

安娜透過多項療法，包括心理治療、藥物治療，都只能暫時改善憂鬱症狀，而胃繞道手術也僅減輕部分體重，整體改善並不如預期。於是她的神經學主治醫師決定在她大腦中植入一個電子設備，進行侵入式療法。

醫師透過電極刺激安娜的「伏隔核」，那是大腦的獎賞中心之一，也是製造愉悅感的重要區域，醫學認為，這一區域與憂鬱症有關，憂鬱症患者喪失了追求快樂的興趣。而這療法不僅明顯改善了憂鬱症狀，還帶來了意外的減肥效果。安娜每個月減掉的體重超過之前接受過的任何療法，甚至比胃繞道手術的效果多減2.8公斤。

蒙特醫師指出，某些肥胖症患者的伏隔核會提高對食物、酒精或毒品等的吸引力。一般情況下，大腦負責理性判斷的部分會壓制我們立即享用上癮物質的衝動，但是他們的伏隔核則會「超越理性和克制」。

其實這種深度大腦刺激療法，並非首見，只是目前僅廣泛用於帕金森症和癲癇等病症的治療。不過蒙特醫師表示，這是一項相當昂貴的侵入性手術，並不適用於大多數肥胖患者，往往在其他手段均束手無策的情況下才作為最後的治療武器使用。