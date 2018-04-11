英藝廊無視中國抗議 圓明園青銅器1700萬賣出

西周青銅器「虎鎣」今在英國拍賣藝廊以41萬英磅高價賣出，中國國家文物局表示將「盡一切必要途徑」追回。（中央社）

2018-04-11 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕西周青銅器「虎鎣」（音同瑩）歷經清末八國聯軍洗劫圓明園後流入英國，今（11）日在英國拍賣藝廊以41萬英磅（約新台幣1700萬元）高價賣出；儘管中國國家文物局已多次發表譴責，但拍賣最終仍未撤回，中國國家文物局表示將「盡一切必要途徑」追回。

綜合媒體報導，「虎鎣」先是以12萬英鎊（497萬元台幣）的價位起標，當喊到32萬英鎊（1326萬元台幣）時一度停滯，最後以41萬英鎊落槌，由一名電話競拍者標得，未公開身分。根據目前英國的最新報導，均未說明「虎鎣」到底落入何人之手，不排除已被中國買家買回。

中國對於英國「坎特布里藝廊」此次的拍賣也頗為不悅，中國國家文物局昨（10）日為此在網站發布聲明，指這是藉由「戰爭劫掠文物」之名，進行商業炒作之行為，並表示強烈譴責，要求英國坎特布里藝廊遵守國際公約與職業道德，尊重中國人民的文化權益與民族情感，終止相關拍賣和宣傳活動，並表示不贊成中國組織和個人參與拍賣，呼籲「國際友好人士」以「人道精神」站在一起，跳出來共同抵制疑似非法流失文物的拍賣，不過，坎特布里藝廊仍明確表示「拒絶撤拍」。中國國家文物局為此表示，將密切關注事件進展，並將繼續依照相關國際公約和中國法律，「盡一切必要途徑」促使從中國非法流失文物回歸中國。

「虎鎣」於英國肯特郡海邊城鎮被發現，年代推測為西元前1027至西元前771年之間，相當於中國西周時代，「虎鎣」因其壺蓋上方及出水口的老虎造型而得名，目前「鎣」類青銅器僅知有7件存世，其中5件均存放於博物館。

「虎鎣」原屬1883年去世的英國海軍陸戰隊上尉伊凡斯（Harry Lewis Evans），他曾參與1859年至1860年的第二次鴉片戰爭，並在家書中描述英法聯軍在圓明園掠奪的情形，伊凡斯透露他曾拿到幾個青銅器和琺瑯花瓶，但他怕細緻的瓷器不便運送，於是作罷。