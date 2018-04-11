人體內有一半是「它們」 科學家預言：觀察大便將成家常便飯

2018-04-11 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕德國有研究發現，人體的組成只有43%的細胞屬於人類，剩下超過一半則由「微生物細胞群」所組成，它們不僅影響了我們的健康情況，更控制人類的基因變化。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，馬克斯普朗克研究所微生物組學的研究人員發現一項驚人的事實，人體中微生物的成分比人體細胞的成分還要多，「你的身體其實不只是你自己」，超過一半是由微生物細胞群所組成，它們包括細菌、病毒、真菌和古菌等等，而主要場所就在腸道中，且這些微生物群與人體產生互動並影響著人體的疾病甚至基因。

加州大學聖迭戈分校的耐特教授以此為假說，對老鼠進行實驗，結果顯示，如果把瘦人的腸道糞便細菌輸入給胖老鼠，就可以幫助胖老鼠減肥。科學家們還進一步認為，微生物與帕金森症、炎症性腸病、甚至抑鬱症和自閉症都有關聯。

維康桑格研究所（the Wellcome Trust Sanger Institute）的勞利醫生表示，越來越多的證據顯示修復人體內的微生物「可以實際上緩解」一些諸如潰瘍性結腸炎的腸道疾病。

耐特教授補充，人們排洩的大便包含了你身體中微生物DNA的大量數據，「你每次排出的大便都蘊藏著你身體的數據，你把這些信息都沖走了。」

有些研究人員也認為，未來觀察自己的大便將成為家常便飯，「因為它可以提供關於我們健康的信息金礦。」