日勸韓議員放棄登島 韓外長：不承認日本獨島主權

南韓外交部長康京和（右）今（11）日在首爾與日本外相河野太郎（左）會面，雙方針對里昂科礁的主權問題唇槍舌戰。（法新社）

2018-04-11 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交部長康京和今（11）日在首爾與日本外相河野太郎會面，雙方針對「里昂科礁」的主權問題唇槍舌戰，日方對於南韓國會議員計劃登島訪問表達強烈不滿，韓方則指出不會承認日本對該島礁的任何主權宣示。

里昂科礁目前由韓方實際控制，韓方稱該島礁為「獨島」，日方稱做竹島，雙方都主張擁有主權，國際上另有稱為里昂科礁，Google地圖在兩國抗議後幾年前決定在日、韓爭議間採取中立，將地圖上的標示改為里昂科礁。

綜合外媒報導，有南韓國會議員預定在本月16日前往南韓的東海，登上里昂科礁。河野太郎對此抗議，並呼籲該議員放棄登島；康京和直接對河野表示，日本對該島的任何形式之主權宣示，韓方均否認。

河野太郎在會中還提及北韓綁架日本人的事件，希望韓方能在本月27日的兩韓領導人會談中，明確和金正恩商討相應對策，河野指出，今晚與文在寅見面時，會再次向他要求「請務必在南北韓首腦會談中提起此事」，並共同與南韓為放棄核武的目標打拚。

美國總統川普預計將在2018年5月左右，與北韓領導人金正恩見面會談，被北韓綁架小孩的日本家屬代表們昨（10）日向美國駐日大使訴苦，盼美方能夠在會中促成失蹤的孩子們順利回國，美駐日大使威廉·海格提會中允諾會向川普轉達受害者家屬之意。