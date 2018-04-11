撤訴申請遭駁回 報導羅興亞路透記者恐關14年

2018-04-11 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕兩名路透記者因報導羅興亞人危機，數月前遭到緬甸逮捕，兩人的委任律師於上月底向緬甸法庭提出撤訴申請，今（11日）遭駁回，恐面臨14年刑期。

綜合媒體報導，路透記者遭捕一案，自去年1月以來持續進行預審，就是否依據源自殖民時代的法律，審判31歲的瓦隆（Wa Lone）和27歲的喬索歐（Kyaw Soe Oo），若依此法判決，瓦隆和喬索歐最多將面臨14年刑期，聽證會將於本月20日舉行。

仰光法庭外也因此擠滿媒體、家屬以及聲援的支持者，就連國際社會呼籲釋放記者的聲浪也源源不絕，不過緬甸依舊置之不理，駁回撤訴，依舊展開審訊程序，法官葉倫（Ye Lwin）認為「控訴有理」，兩位記者「不應被釋放」。

對於撤訴申請遭到駁回，路透總編輯阿德勒（Stephen J. Adler）在聲明中表示「對判決感到失望。」阿德勒認為瓦隆和喬索歐都是以獨立、公正的方式報導緬甸問題，並未違反任何法律，表示將竭盡所能確保他們能被釋放。

緬甸軍政府於去年9月2日向若開邦印丁村（Inn Din）展開鎮壓，其中10名男子遭到屠殺，瓦隆和喬索歐因而展開調查，後因持有緬甸政府鎮壓若開邦的資料，遭緬甸政府依違反「政府機密法」，於去年12月12日將兩人逮捕並起訴。