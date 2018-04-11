稱台灣薪水與墨西哥差不多 富比士認錯更正

2018-04-11 18:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕富比士雜誌上月19日報導，台灣被國際貨幣基金（IMF）列為進步經濟體，平均月薪卻和墨西哥相仿。對此，富比士雜誌在網路上刊出更正啟事，內容指出，根據台灣政府所提供的資料，台灣不論在名目或購買力平價（考慮物價因素）都比墨西哥高。原先報導內，稱台灣與墨西哥薪資相仿的段落已經移除。

富比士雜誌上月以「為何台灣的薪資和墨西哥一樣低」為題，內容引述經濟合作發展組織（OECD）統計的資料，稱被列為開發中國家的墨西哥，平均月薪為1276美元（約台幣3萬7223元），而根據台灣政府數據，去年台灣人的平均月薪為1288美元（約台幣3萬7573元），只比墨西哥多350元台幣。報導將台灣與墨西哥相比，認為台灣薪資與墨西哥一樣低。

報導出刊後，引起社會嘩然。外交部則去函向雜誌與記者本人表達抗議，強調該報導的錯誤，主要是兩國比較基準不同，要求立即更正。

富比士網頁刊出報導更正啟事，內容指出，3月19日中的文章版本將台灣與墨西哥薪資相比，認為兩者相仿的內容是錯誤的；富比士說，根據台灣政府所提供的資料，台灣不論在名目或購買力平價（考慮物價因素）都比墨西哥高，計算錯誤的原因，是因為作者將當時網路上可供使用、但彼此間沒有關聯性的薪資數據進行比較，先前計算台灣薪資的數據，將紅利與加班費等補充收入排除，先前的版本也錯誤的將墨西哥購買力平價與台灣的名目薪資比對。作者對於本文造成的混淆與誤解表示遺憾（regret）。

新的文章並將標題修正為「為何台灣薪資對亞洲已開發經濟體來說偏低」。