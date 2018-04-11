全球她最長壽！117歲日女人瑞將獲金氏紀錄認證

2018-04-11 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道高齡112歲男性野中正造昨（10）日獲得金氏世界紀錄認證「目前在世的全球最長壽男性」，有消息指出，「在世全球最長壽女性」也在日本，將確認是日本另名高齡117歲的人瑞。

根據《共同社》報導，全球在世的最年長女子在2017年時頒給1名牙買加籍人瑞，但人瑞在同年9月就離開人世，享嵩壽117歲，比這位女人瑞晚5個月出生的田島娜美家住鹿兒島縣奄美群島喜界町，現年117歲，今年可望取而代之，成為「目前在世的全球最長壽女性」。

報導指出，金氏世界紀錄認證有嚴格標準，若申請人出生證明文件遺失，恐會影響申請資格，如過去1名高齡113歲的西班牙男人瑞，就因歷經1930年戰爭，期間出生證明文件遺失，直到2018年1月死前都無法成功獲得金氏紀錄認可，逝世隔月才獲追贈「最長壽男性」頭銜。

報導提到，在此之前日本獲得「目前在世的全球最長壽男性」頭銜的男性不僅有112歲的野中正造，過去還有2013年6月享嵩壽116歲的京都男子木村次郎右衛門、2015年7月享嵩壽112歲的埼玉市男子百井盛，以及2016年1月享嵩壽112歲的名古屋男子小出保太郎；獲得「在世最長壽女性」認證則有2015年4月享嵩壽117歲的大阪女子大川美佐緒。