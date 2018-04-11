諾貝爾物理學獎得主格林貝格逝世 他的發現改變了我們生活

2007年獲得諾貝爾物理學獎的德國物理學家格林貝格逝世，他發現了巨磁阻效應，讓磁碟容量獲得革命性的發展。（圖擷自《維基百科》）

2018-04-11 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕2007年獲得諾貝爾物理學獎的德國物理學家彼得·格林貝格（Peter Grünberg）在本月逝世，享壽78歲，格林貝格與艾爾伯·費爾（Albert Fert）同時發現了巨磁阻效應，使得在90年代末的硬碟存儲容量獲得革命性的發展。

格林貝格的研究中心9日宣布，德國物理學家格林貝格於上週逝世，死因並未透露，聲明指出：「我們失去了一位優秀的研究人員與受歡迎的同事」在1987年至1988年間，格林貝格與費爾同時發現了巨磁阻效應（Giant Magnetoresistance，GMR），使得硬碟存儲容量獲得革命性的進展，現在幾乎所有硬碟讀寫磁頭的讀取功能是基於巨磁阻效應的應用。

巨磁阻物質可以將用磁性方法存儲的數據，以不同大小的電流輸出，並且即使磁場很小，也能輸出足夠的電流變化，以便識別數據，從而大幅度提高了數據儲存的密度。

格林貝格的研究中心說：「毫不誇張地說，格林伯格和他發現的巨磁阻效應改變了我們的生活」、「沒有他的發現，我們現在所熟悉的電腦和智慧型手機將難以成真。」