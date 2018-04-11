阿爾及利亞軍事運輸機墜毀 恐釀200死

事故現場冒出大量黑煙。（圖片取自推特）

2018-04-11 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕北非阿爾及利亞發生軍機墜毀事故，恐造成200人以上死亡。

綜合外媒報導，阿爾及利亞一架「伊留申-76」大型運輸機，今日在離開距離首都阿爾及爾50公里，位於布法理克（Boufarik）的軍事基地不久後便墜毀，飛機瞬間起火燃燒，機上載有數百名人員，當局派出至少50輛救護車前往，載送傷者前往醫院治療，最嚴重可能造成200人以上死亡。

阿爾及利亞在4年前也發生過軍機墜毀事故，造成77人死亡。