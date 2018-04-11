俄國直升機墜毀街道 6名機組員全數罹難

俄羅斯一架Mi-8直升機在今日墜毀，造成6名機組員身亡。圖為俄羅斯總統普廷所搭乘的Mi-8。（路透）

2018-04-11 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在今日發生一起嚴重空安事故，一架直升機墜毀，機上6人全數身亡。

綜合外媒報導，一架載有6人的Mi-8直升機墜正在進行訓練，卻於當地時間上午11點墜毀在俄羅斯伯利市一處街道，機組人員全數身亡。

報導中提到，事故調查將聚焦在天氣、機械故障和飛行員失誤3個層面。Mi-8直升機為運輸型直升機，也能加裝武器提供火力支援。