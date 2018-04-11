菲觀光部長：降低觀光損失 長灘島封島擬縮為4個月

今日菲律賓觀光部長望妲泰歐表示，菲國考慮將長灘島封島的時間從6個月縮短為4個月，但重新開放後會實施遊客管制，減少登島的遊客量。（路透）

2018-04-11 15:58

［編譯羅綺／綜合報導］今（11）日菲律賓觀光部長望妲泰歐（Wanda Teo）表示，菲國正考慮將長灘島封島的時間從6個月縮短為4個月，但重新開放後會實施遊客管制，減少登島的遊客量。

路透報導，望妲泰歐指出，由於近年長灘島遊客暴增，製造出來的廢棄物及汙水嚴重影響該島的環境，日前總統杜特蒂稱長灘島已變成「化糞池」；因此政府計畫重新整頓長灘島，計畫發展成更宜居且更環保的綠色社區。

望妲泰歐表示：「我認為我們可以在四個月內完成清理工程，因此我們希望完全關閉長灘島，以加速作業時程」，長灘島將從4月26日起進行全面封島。

10年前長灘島遊客約2萬5千人，但現在卻高達7萬5千人。去年長灘島產值高達10億美元，然而整年遊客量卻高達200萬人。觀光部長表示，這項恢復工程相當龐大，包括拆除900多個非法建築物、改善廢棄物管理、擴大排水即排汙系統等。此外，該島也正在評估遊客乘載量，預計重新開放後，將限制遊客人數，以提高遊憩品質，降低環境負荷量。

長灘島上有3萬多民居民和約1800家企業，其中包括香格里拉（Shangri-La）和莫凡彼（Movenpick）等全球連鎖酒店，以及當地上市公司Megaworld Corporation和馬尼拉水務有限公司（Manila Water Co Inc）等。其中約有195家企業被發現將未經處理的廢水排入大海，導致沿海的糞便濃度增加。另外，長灘島每天產生90至115噸垃圾，卻只有30噸運往附近島嶼的垃圾掩埋場。

望妲泰歐預計，長灘島關閉期間將損失約70比索（約新台幣39億元），若將封島時間縮短至4個月，有望降低損失的觀光收入。