YouTube破50億最高點閱數影片 日前一度遭刪！

2018-04-11 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕YouTube史上觀看次數最多的影片，波多黎各歌手路易斯・馮西（Luis Fonsi）2017年的洗腦歌曲「Despacito」日前超過50億次觀看次數時，一度被駭客刪除。該駭客事後在推特上稱自己只是「貪玩」，表示仍然「愛著YouTube」。

綜合外電報導，波多黎各歌手路易斯・馮西（Luis Fonsi）2017年的洗腦歌曲「Despacito」日前的觀看次數突破50億，成為YouTube史上觀看次數最多的影片，該影片卻連音樂頻道「Vevo」上的其他影片一起被駭客「Prosox」和「Kuroi'sh」刪除，或被竄改標題。若觀眾點開「Despacito」的影片，會看見影片被換成西班牙影集「紙房屋」（La Casa de Papel）的劇照，影片下方則寫著「自由巴勒斯坦」的句子。

影片受波及的歌手還包括夏奇拉、席琳娜·戈梅茲、泰勒絲等人。1個疑似是駭客「Prosox」的推特帳號，則在10日發推稱此舉「只是為了好玩，我只是編輯了YouTube影片的標題，然後寫上『被駭了！』」，並說「別批評我，我很愛YouTube」。

「Despacito」現已可正常觀看，也已恢復原先的觀看次數，Vevo發言人表示，該網站正在努力恢復所有受影響的影片；YouTube發言人也說，已和Vevo合作調查不尋常的上傳活動。