驚！法國工廠遭到空襲2傷 兇手竟是自家戰機幻象2000

法國一架幻象2000戰機誤投一枚炸彈，命中一家汽車零件工廠，造成2名員工受傷。幻象2000示意圖，非當事飛機。（法新社）

2018-04-11 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕法國在當地時間10日驚傳一起罕見的意外，一架幻象2000戰機在飛經盧瓦雷省（Loiret）時，誤投一枚炸彈，這炸彈命中一家汽車零件工廠，造成2名員工受傷，所幸這枚炸彈是訓練用的空包彈不會引爆，否則後果不堪設想。

綜合法國媒體報導，法國盧瓦雷省在當地時間10日下午3點30分（台灣時間10日晚上9點30分），驚傳遭到「空襲」，一枚炸彈從天而降，命中當地一家汽車零件工廠，當場造成2名員工受傷，廠房內150名員工驚慌逃竄，得知有爆裂物後，消防人員急赴現場戒備，發現這枚炸彈沒有引爆風險後才解除封鎖。

目擊者指出，聽見戰機呼嘯而過後，就突然聽到一聲巨響，隨後消防單位立刻要所有人離開。

事後法國空軍出面坦承，一架訓練返航的幻象2000戰機飛經該區域時一枚訓練用空包彈脫落，誤擊工廠；空軍發言人指出，幻象2000搭載著空包彈，準備在靶場模擬空襲，但在飛行途中出現意外，發言人表示：「這是一起非常特殊與罕見的意外」詳細事故發生原因，軍方正展開調查。