女大生挺擁槍 畢業照掀衣露「槍插白褲頭」

美國1女大學生史賓賽（Brenna Spencer）日前在推特上貼出自己「槍插褲頭」的畢業照。（圖片擷取自@BrennaSpencer推特）

2018-04-11 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國校園槍擊案頻傳，日前佛州校園槍擊案更促成眾多青年學生在美國首都華盛頓示威遊行，要求加強槍管。但1女大學生史賓賽（Brenna Spencer）日前在推特上貼出自己「槍插褲頭」的畢業照，並自稱「想展示自己能用槍自我保護」。

綜合外電報導，美國1女大學生史賓賽在近日槍管呼聲正高時，於7日在推特上貼出自己掀起寫上「女人支持川普」的粉色上衣，露出腰部和「槍插白褲頭」的照片，並寫道「我不拍普通的大學畢業照」。

照片貼出後引起網友瘋傳，累積1萬多次轉推和8萬多次按讚，並引起媒體注意。史賓賽受訪表示，她沒預期到會受到那麼多關注，招來的憎恨也多到讓她驚訝，並在推特上回應批評表示「我想賦予其他女性權力，我想展示我可以拿槍保護自己、朋友和家人」。

有網友指出，史賓賽違反亨特美國藝術博物館禁止攜帶武器的規定，博物館員工也表示，該設施內外都採用禁槍政策，史賓賽的照片看起來不符合該設施規定。而史賓賽則自稱了解田納西州的槍枝法規。

但仍有許多網友支持史賓賽，稱她表現了美國人應有的擁槍權，也有網友在推特上貼出自己的模仿照分享。

I don’t take normal college graduation photos... pic.twitter.com/eI1NvLFYHs — Brenna Spencer （@BrennaSpencer） 2018年4月7日