梅西好狂！研究：每次射門球場周邊就「地震」

梅西是世界足球王者，每次射門都引發造成球場周邊「地震」。（法新社）

2018-04-11 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕梅西進球，地球震了！世界足球巨星梅西（Lionel Messi）賽場上進球讓主場球迷歡聲雷動，球場上可感覺劇烈震動。西班牙研究指出，梅西每次射門或進球後，因為球迷激情跳躍，確實測到巴塞隆納主場「諾坎普體育場」半公里外產生的地震。

綜合外媒報導，西班牙巴塞隆納「Jaume Almera地球科學研究所」研究人員迪亞斯（Jordi Díaz）最近進行研究，他們在諾坎普體育場和其他巴塞隆納公共空間附近放置地震儀，判別不同活動產生的特有震動，結果發現諾坎普體育場會因為進球後球迷的跳躍，導致半公里外發生輕微地震。

研究引用數據指出，每次球員射門，地震儀都會得到訊息，每次諾坎普體育場有進球，觀眾興奮的跳躍，然後體育場就會震動。例如上個賽季的歐洲冠軍聯賽中，巴塞隆納隊奇蹟的逆轉了巴黎聖日耳曼隊，當時測到的波動明顯大了許多；在今年歐冠3月淘汰賽中，梅西面對英國切爾西隊時，2次射門成功都測到地震波形突然加大。

此外，迪亞斯表示，足球迷和音樂迷造成地震波型不同，在演唱會時樂迷造成的地震紀錄非常漂亮。他解釋，演唱會出現這種「諧波結構」，因為聽眾不是在跳動，而是在跳舞。這項地震學研究已在奧地利維也納的歐洲地球科學聯盟（EGU）大會上進行了討論。除了足球賽和演唱會，研究也針對交通的地震模式進行分析。