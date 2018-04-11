最危險的地方最安全？ 女通緝犯竟應徵監獄工作

2018-04-11 11:32
美國一家監獄管理機構在招募員工時，一名女通緝犯前往應徵，當場被捕。示意圖。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國一家監獄管理機構在招募員工時，一名女子前來應徵，結果查閱資料時發現她竟然遭通緝中，當場被捕。
據《美聯社》報導，佛州希爾斯波羅縣一間監獄矯正所在徵人，有一名31歲的女子克莉絲汀娜（Kristina Hoefs）向該矯正所投履歷應徵，人事部門在審核履歷時，赫然發現她因涉嫌竊盜而遭通緝中，被直接逮捕，令警方哭笑不得。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
美國一家監獄管理機構在招募員工時，一名女通緝犯前往應徵，當場被捕。示意圖。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國一家監獄管理機構在招募員工時，一名女子前來應徵，結果查閱資料時發現她竟然遭通緝中，當場被捕。
據《美聯社》報導，佛州希爾斯波羅縣一間監獄矯正所在徵人，有一名31歲的女子克莉絲汀娜（Kristina Hoefs）向該矯正所投履歷應徵，人事部門在審核履歷時，赫然發現她因涉嫌竊盜而遭通緝中，被直接逮捕，令警方哭笑不得。