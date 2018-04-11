貪吃長頸鹿探車內賣萌討食 慘遭車窗卡頭爆破彈開

英國一對男女近日開車造訪野生動物園，遊園途中一隻長頸鹿彎身探進車內，打算索取零食嚐嚐，沒想到車窗突然上升，不僅夾住牠的頭部，還突然炸裂，波及到隔壁車輛。（圖翻攝自臉書影片）

2018-04-11 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對男女近日開車造訪中部西密德蘭郡一間野生動物園，遊園途中一隻可愛的長頸鹿彎身探進車內，打算索取零食嚐嚐，沒想到車窗突然上升，不僅夾住牠的頭部，還上演爆破秀，畫面十分驚險！

綜合媒體報導，現場目擊者憶述，當時長頸鹿應該是看到該輛銀色轎車內的遊客，手上有吃的遂上前討食物，未料不知為何副駕駛座左側車窗突然開始上升，也許是駕駛受到驚嚇，下意識按了操作鈕，或是刻意捉弄使然，貪吃的長頸鹿來不及逃走，便很衰地被卡頭。

報導指出，不過，更離奇的是，長頸鹿試圖掙脫時，車窗疑似受到強力擠壓，瞬間炸裂、碎片四濺，長頸鹿的身軀因爆破作用力些微向後彈開，想必十分疼痛，隔壁車輛也受波及忍不住驚叫。工作人員獲報隨即趕赴現場善後，長頸鹿經飼育員、獸醫初步檢查後，所幸並無大礙。

報導提到，園方提醒，觀光客入園參觀前，均須閱讀相關安全規範，包括車窗須半掩，防止動物有機可趁等，但並未制止餵食長頸鹿；詳細事發原因正在進一步調查中。