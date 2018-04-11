回應敘利亞毒氣攻擊 美核動力航母「杜魯門號」出動

美國海軍今宣布，核動力航母「杜魯門號」將開赴中東和歐洲，歐洲航空安全組織警告，提醒地中海東部在未來72小時內可能會有空襲狀況。（美聯社）

2018-04-11 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞總統阿薩德被指控對反抗軍據點使用化學武器，造成大量平民傷亡，美國總統川普已表示不會冷眼旁觀，美國海軍今宣布，派遣核動力航母「杜魯門號」（USS Harry S. Truman，CVN-75）開赴中東和歐洲，歐洲航空安全組織警告，提醒地中海東部在未來72小時內可能會有空襲狀況。

綜合外媒報導，敘利亞7日傳出氯氣攻擊事件，美國總統川普痛批此舉「殘忍、野蠻、殘暴、十惡不赦」，儘管俄羅斯聲稱，所謂化武攻擊是「假新聞」，但川普強調：「檯面上有許多軍事選項，我們很快就會做出決定」，川普很快就決定如何回應敘利亞化學武器攻擊傳聞，美國海軍今宣布，「杜魯門號」航母戰鬥群將開赴戰場。

「杜魯門號」航母戰鬥群包含7艘軍艦，共搭載6500名海軍士兵，另有德國護衛艦隨行，而配有60枚戰斧巡弋飛彈的飛彈驅逐艦「唐納德·庫克號」（USS Donald Cook，DDG-75）也從塞浦路斯出發駛向敘利亞。

歐盟的航空安全組織已發出預警，指出未來72小時內，地中海東部可能會有空襲狀況發生，提醒在鄰近空域的飛行員做好準備。

敘利亞政府軍正積極構築防禦措施，防範美軍即將到來的打擊，而美俄之間已展開較勁，傳美軍部分無人機的GPS系統被不明訊號刻意干擾，美方質疑恐為俄國在背後伸出黑手。