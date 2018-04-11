臉書個資案聽證會 參議員批：使用者同意書爛透了

2018-04-11 11:17

〔編譯胡志愷／綜合報導〕臉書（Facebook）執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）今日出席美國參議院商業及司法委員會聯合聽證會，針對臉書洩漏個資一案說明，不過共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）對札克柏格的言論不甚滿意，嚴厲的發出「你的使用者同意書爛透了」的批評。

甘迺迪對札克柏格說到：「我要很紳士的對你說，你的使用者同意書爛透了。臉書網站的同意書只是要蓋住網站後端，而不是要提醒使用者他們的權益。」甘迺迪認為，臉書遭受抨擊最大的點，在於沒有善盡告知使用者，網站會如何計劃以及使用他們的資料，他表示臉書顯示給使用者的同意書「太長」、「太複雜」，如此評論也切中網站資訊不透明的要害。而札克柏格在聽取批評後也同意，他認為使用者不會看完這「又長又複雜」的使用者同意書。

札克柏格回應：「我可以想像或許大多數的使用者不會詳讀同意書。」不過他也提到：「但是每個人都有機會去讀完，並且同意它。」甘迺迪聽完後表示，建議札克柏格回去重擬一份同意書，並且是要讓一般美國民眾都可以了解內容。

臉書「康橋分析」（Cambridge Analytica）洩漏個資案，目前統計受害者已達8700萬人，札克柏格則在聽證會中接受詢問，問題圍繞在使用者隱私、外國對網站的干涉、以及濫用社交網站等議題上。