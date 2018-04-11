法總統：一旦決定動武 鎖定敘利亞政府化武能力

2018-04-11 03:36

〔中央社〕法國總統馬克宏今天表示，在敘利亞反對派據點疑似遭到化學武器攻擊後，如果法國決定攻擊敘利亞政府，會鎖定敘利亞政府的化武能力。

法新社報導，馬克宏說，他將在「未來幾天」就他的回應做出決定。

他表示：「我們的決定不會鎖定這個政權的盟友或攻擊任何人，而是攻擊這個政權的化武能力。」

他堅稱，他「不希望事態擴大」。

在敘利亞城鎮度瑪據稱遭到化學武器攻擊，造成至少60人喪生後，白宮稍早發表聲明表示，美國總統川普和英國首相梅伊今天同意「不允許繼續使用化學武器」。

路透社報導，聲明中說，川普和梅伊在通話中也譴責敘利亞總統阿塞德「邪惡地罔顧人命」。

梅伊也與馬克宏通電話。

梅伊辦公室發言人表示，梅伊、川普和馬克宏同意，世界有必要回應敘利亞傳出化學武器攻擊一事。

白宮今天突然宣布，川普為「監督美國回應敘利亞的行動」，取消預定本周稍後展開的首次拉丁美洲之行。

川普正在衡量對敘利亞採取什麼軍事行動。

敘利亞首都大馬士革附近由反抗軍控制的城鎮度瑪（Douma）7日晚間遭到攻擊，疑似動用化學武器，造成至少60人喪生和上千人受傷。川普誓言會迅速作出決定，對這種「暴行」作出回應，這也使得他的出訪行程必須改變。

去年敘利亞發生化武攻擊後，川普曾下令發射飛彈攻擊敘利亞政府軍的空軍基地。目前還不清楚川普這次會採取什麼軍事行動。